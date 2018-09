Una settimana di asfaltature per le vie del centro città

L’amministrazione comunica che a partire da mercoledì 26 settembre si darà corso ai lavori di asfaltatura in alcune vie del centro cittadino.

In particolare l’intervento riguarderà la zona intorno al Liceo Crespi con via Rosmini e via Gianbattista Bossi per una durata prevista di 2 o 3 giorni (fatto salvo condizioni meteo avverse). Successivamente si interverrà in via Carlo Tosi per una durata di ulteriori 2/3 giorni. Durante i lavori sarà necessario chiudere al transito le suddette strade, eccetto che per i residenti, e verranno segnalate le opportune deviazioni.

“Scusandoci anticipatamente per gli eventuali disagi arrecati dai lavori -spiega il Comune- si fa presente che gli uffici competenti saranno disponibili per tutta la durata delle opere a dare i necessari chiarimenti ed informazioni al numero telefonico 0331/398961”