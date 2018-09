Si ribalta un’auto sulla statale Besozzo-Vergiate

Incidente automobilistico sulla statale Besozzo-Vergiate nel territorio del Comune di Comabbio. Per cause ancora da determinare un’automobile si è ribaltata in seguito ad un incidente.

Galleria fotografica Incidente sulla statale Besozzo-Vergiate 3 di 3

Secondo le prime informazioni una donna di 31 anni e un uomo di 63 anni sono stati ricoverati all’ospedale di circolo di Varese in codice giallo.

Sul posto i vigili del fuoco. Allertati anche i carabinieri della compagnia di Gallarate. L’incidente è avvenuto pochi minuti dopo le 19 di martedì 18 settembre.

Return to the Mobile Edition.