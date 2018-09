Stadio: dall\'arrivo dell\'Fbc... all\'auto pirata

Prima l’atteso debutto dell’Fbc Saronno, poi l’incidente. Settimana intensa per lo stadio comunale Colombo Gianetti. Mercoledì sera con il primo turno della Coppa Italia di Promozione la storica società di calcio cittadina è tornata a giocare sull’erba di via Biffi contro il Basiano Masate. Un momento molto atteso dai tifosi saronnesi: basti dire che sono passati 8 anni dall’ultima partita nella struttura di via Biffi e che negli ultimi 3, per problemi di capienza, la società ha sempre giocato in esilio nella vicina Cesate. Oltre un centinaio i saronnesi che hanno voluto essere presenti all’evento.

Ovviamente a riempire il Colombo Gianetti c’erano anche gli ultras del Fronte Ribelle che hanno accompagnato il primo incontro con cori e fumogeni. Presente l’assessore allo Sport Gianpietro Guaglianone: “Fermare il degrado e far tornare l’Fbc Saronno nel suo stadio, nella sua casa era un nostro obiettivo – commenta con orgoglio – e siamo entusiasti di averlo centrato e di poter condivide quest’emozione coi saronnesi e con tutti gli sportivi”.

Nella notte tra giovedì e venerdì, invece, una sorpresa non proprio gradevole. Un’auto si è schiantata, all’una, sulla recinzione dell’impianto sportivo. Il muro ha ceduto e l’auto è entrato nel campo in terra battuta accanto a quello principale. Sentendo il botto i residenti hanno chiamato i soccorsi ma quando è arrivata l’ambulanza e la pattuglia dei carabinieri non han trovato ne auto ne conducente. E’ riuscito, malgrado i diversi pezzi rimasti sul posto, ad allontanarsi. A rintracciarlo saranno ora i militari. Il Comune è già all’opera per la messa in sicurezza e per “chiude l’impianto”.