Superstrada per Malpensa, stop ai tir troppo pesanti sul ponte della Hupac

Ogni giorno sono centinaia i tir che passano su quel ponte, camion che vanno e vengono dal grande scalo ferroviario Hupac. Ma dopo le indagini che sono state svolte nei mesi scorsi il comune di Busto ha emesso un’ordinanza per limitare il carico sul viadotto di servizio che porta nell’area e che scavalca la SS336, la superstrada di Malpensa.

La tragedia di Genova però non c’entra, almeno direttamente. Le ispezioni risalgono a luglio, circa un mese prima del crollo di ponte Morandi, ma la relazione è stata depositata solo qualche giorno fa. Nel documento si legge quindi che per “tutelare la sicurezza della circolazione stradale e la pubblica incolumità” il limite di carico dovrà essere rivisto.

Nello specifico “i rilevamenti tecnici effettuati indicano la transitabilità sul ponte in esercizio di veicoli con carico per asse non superiore a 8 ton/asse e con massa complessiva di veicoli nelle differenti colonne di carico non superiore a 18 ton su due assi, 25 ton su 3 assi e 25 ton su 4 assi”. Dunque i camion che eccedono questi carichi dovranno fare un giro un po’ più lungo, arrivando fino agli svincoli successivi e poi tornando indietro.