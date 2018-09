Teatri, biblioteche e piazze si riempiono di eventi con Limes

“Limes. Confini che s’incontrano”, il progetto promosso dall’Associazione Teatro Periferico, e sostenuto da Fondazione Cariplo, giunge alla terza annualità e, come da programma, nei sette comuni dell’Alto Varesotto che hanno aderito all’iniziativa si avvicenderanno le restituzioni pubbliche nate in seno ai laboratori organizzati per favorire l’avvicinamento dei cittadini, italiani e stranieri, ai luoghi della cultura.

Teatri, biblioteche, sale culturali, musei e piazze saranno luoghi privilegiati di diffusione di forme d’arte inusuali: cartoni animati, canti, rappresentazioni, interviste, proiezioni, sculture di land art, mostre, parate, intrecci di memorie storiche.

Una kermesse di eventi che vedono protagonista il territorio e tutti coloro, adulti e bambini, che hanno preso parte ai laboratori condotti da numerosi artisti del panorama teatrale e culturale italiano, scelti da Teatro Periferico per stimolare e coadiuvare i processi creativi dei cittadini.

A Gavirate un folto pubblico di bambini e adulti ha preso parte allo spettacolo “La storia di Reginella” con animazione di pupazzi e video realizzati con i disegni dei bambini che hanno partecipato ai laboratori dell’attrice e scenografa Raffaella Meregalli e l’illustratrice Stefania Vincenzi. Ad Azzio, La Corte Bariatti è stata trasformata in un palcoscenico a cielo aperto per “Allegoria di Festa e Lutto”, uno spettacolo popolare di piazza, tra sacro e profano, con canti dal vivo, figuranti e anche una piccola cena inserita all’interno dello spettacolo.

Il programma continua Mercoledì 26 settembre a Castello Cabiaglio dove botteghe artigiane, ville e case di privati cittadini saranno aperte per un percorso tra passato, presente e futuro dal titolo “Le camere delle meraviglie” che al termine riserva anche una degustazione di prodotti locali (Ritrovo presso la chiesa parrocchiale. 3 € / omaggio fino ai 10 anni. Prenotazione entro lunedì 24/9 al tel. 334 1185848) .

Venerdì 28 settembre il suggestivo scenario della ex colonia elioterapica di Germignaga ospiterà la proiezione del video documentario “La Stehli: una storia”, realizzato da un gruppo di cittadini con la supervisione della regista e videomaker Valentina Malcotti a partire dai ricordi raccolti tra gli ex operai e testimoni dell’epoca (Via Bodmer, 20. Ore 21. Ingresso 1€).

Sabato 29, invece, il Museo Parisi-Valle di Maccagno (Via Leopoldo Giampaolo, 1), presterà le sue sale all’esposizione di un’opera collettiva ideata da un gruppo di cittadini guidati dall’artista Marcello Chiarenza. “T-essere” è un’opera di land art che ha la particolarità di poter essere continuamente trasformata dai visitatori, arricchendola, modificandola, contaminandola, al suono di un’arpa suonata dal vivo (ingresso libero dalle ore 15.00). Nella stessa giornata, a Porto Valtravaglia, si celebra il valore dell’incontro intergenerazionale con una fiaba itinerante realizzata da nonni e bambini. “Hai paura della strega?”, la storia inventata prendendo spunto da storie e personaggi veri del paese, è anche animata da suoni che i bambini produrranno con strumenti realizzati da loro stessi (ritrovo presso la biblioteca comunale, Via Roma, 47. Ore 18.00. Ingresso libero).

La festa di chiusura del progetto Limes si terrà Cassano Valcuvia, dove Teatro Periferico opera da 10 anni con progetti rivolti al territorio e organizzando la stagione e la scuola del Teatro Comunale. Fin dal mattino, presso il parco comunale, si potrà visitare la mostra fotografica del progetto LIMES a cura di Domenico Semeraro e, sempre all’aperto, alle 13.00, tutti i partecipanti ai laboratori e i visitatori sono invitati a partecipare a “Il pranzo (non) è servito!”, un’allegra tavolata all’aperto dove consumare in allegria un piatto (pieno) portato da casa. Alle 17.00, presso il Centro Documentale (Vicolo Costanza, 2), verrà proiettato un breve video sull’esperienza di lavoro sul territorio di Teatro periferico e a seguire il critico teatrale e scrittore Oliviero Ponte di Pino sarà chiamato a moderare l’incontro aperto al pubblico sul tema “L’arte in rete. Strategie per una collaborazione sul territorio”. A seguire, fino alle 19.00, l’Associazione Etre, rete regionale delle residenze Lombarde di cui Teatro Periferico fa parte, si presenterà all’interno di un momento di confronto e scambio di buone pratiche con gli operatori del territorio e i cittadini. Alle 21.00 si torna in teatro per la replica de “L’ultima parola”, uno spettacolo con tutti gli attori di Teatro Periferico sotto la regia di Paola Manfredi, che racconta la storia del bel teatrino Liberty di Cassano Valcuvia, realizzato partendo dalle testimonianze degli attori della vecchia filodrammatica del paese. Lo spettacolo fa parte della rassegna “La memoria viva dei luoghi” realizzata con il sostegno della Fondazione Comunitaria Varesotto Onlus in occasione del decennale della compagnia. (Teatro Comunale, via IV Novembre, 4. Ingresso 7/5 €. Info e prenotazioni: tel. 334.1185848 – www.teatroperiferico.it).

