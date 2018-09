È rivolta a tutti i bambini dai 3 anni in su, la nuova iniziativa della Biblioteca comunale dei ragazzi “Gianni Rodari” di Varese. Nel pomeriggio di sabato 22 settmebre, dalle ore 15.30 tra gli ascaffali delle sale di via Cairoli prenderà il via “Teatrin leggendo”, iniziativa che farà apparire tra migliaia di libri anche un teatrino, lo strumento scelto dalle bibliotecaie per animare la lettura di alcuni racconti, tra i più graditi ai bambini.

La partecipazione all’evento è libera e gratuita, senza necessità di prenotazione.