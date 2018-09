Tecnologia e digitale, un premio per le donne “innovative”

Booking.com, una delle più grandi aziende al mondo di e-commerce nel settore dei viaggi, ha lanciato i Technology Playmaker Awards 2019. Introdotti da Booking.com nel 2017, i premi sono volti a riconoscere e celebrare le donne che stanno allargando le frontiere in ambito tecnologico e ispirando le future leader a fare altrettanto.

Quest’anno le candidature sono aperte in tutto il mondo proprio per sottolineare l’importanza della diversità dei talenti nel settore tech mondiale e incoraggiare sempre più donne e ragazze a intraprendere una carriera e avere successo in questo ambito.

È possibile candidarsi dal sito (in qualsiasi lingua) entro il 22 dicembre 2018. Sarà nominata una vincitrice per 7 diverse categorie celebrando alcuni aspetti specifici: Role Model, Young Technologist, Business Leader, Digital Leader, Employer Award, Community Impact Award e Tech Innovator.

I premi sono aperti alle donne che lavorano in qualsiasi livello del settore tecnologico o in ambito IT e stanno trasformando o avendo un impatto sul business o sulle comunità. Con la categoria Employer Award saranno premiate le organizzazioni che hanno fatto passi da gigante per ottenere una diversità di genere e una situazione di inclusività nel mondo IT e tecnologico.

Tra le vincitrici dei premi delle singole categorie, il premio Technology Playmaker of the Year 2019 di Booking.com se lo aggiudicherà chi ha avuto un maggiore impatto nel settore tecnologico globale, secondo una giuria rappresentata da leader del settore, politici e accademici. Saranno identificati e promossi gli esempi più notevoli di leadership, coraggio, ingegnosità, tenacia e innovazione, e il premio avrà come obiettivo convincere le nuove generazioni di donne a considerare una carriera nel settore tech e promuovere una maggiore parità di genere.