Tornano i laboratori di ManualMente

Una giornata in cui sollecitare “mani e mente” nella costruzione di oggetti utili e futili, per giocare e riscoprire abilità forse dimenticate e ritrovare il gusto di farsi le cose per sé: è “ManualMente” la giornata di festa organizzata per domenica 23 settembre, dalle 11 del mattino alle 18 negli spazi interni ed esterni della Comunità di Maddalena dell’ANFFAS Ticino, in località Molino di Mezzo.

La manifestazione, giunta alla 14^ edizione, raccoglie professionisti e appassionati dell’arte artigiana che aiuteranno grandi e piccini a costruire artigianalmente oggetti artistici, ludici o d’utilità.

Diversi i laboratori in programma e in cui sbizzarrirsi nella creazione di bigiotteria e monili, aquiloni, caleidoscopi, oggetti tessuti a mano, in carta naturale o cartonaggio, elementi di arredo, decoupages e strumenti musicali realizzati con materiali di recupero (a cira dell’associazione musicale Estense e con possibilità di creare al termine una piccola e originalissima orchestra).

Per i più adulti presenti anche laboratori manuali dedicati al benessere come reiki, shiatsu e riflessologia.

I laboratori saranno attivi dalle ore 11 alle 13 3 eqll3 14.30 alle 18.

Sarà possibile giocare e rilassarsi nei prati, o anche passeggiare e pedalare lungo i sentieri del Parco del Ticino che partono dalla Comunità o pedalare sulla pista ciclabile lungo il canale Villoresi (aperto per tutto il giorno) il servizio di noleggio biciclette per bambini e adulti.

A disposizione dei visitatori l’area pic nic o il pranzo, prenotabile inviando una e-mail a coop@radicinelfiume.it oppure telefonando allo 0331/250184.

In programma anche degustazioni di birra cruda e artigianale