Uccise la moglie, 30 anni a Muhammad Vrapi

Muhammad Vrapi è stato condannato a 30 anni di reclusione per aver ucciso la moglie Diana Koni il 14 giugno del 2017. Il giudice per l’udienza preliminare Piera Bossi ha confermato la richiesta dell’accusa, rappresentata dal sostituto procuratore Massimo De Filippo. Il 63enne ha ottenuto lo sconto di un terzo per la scelta del rito abbreviato.

Quel giorno (qui la cronaca) Muhammad, originario di Durazzo (Albania) ma cittadino italiano senza alcun precedente, aveva invitato la moglie nella loro casa di via Goito per un chiarimento sulla loro situazione sentimentale ma in un momento di rabbia l’ha accoltellata fino ad ucciderla. Vrapi, dopo una vita insieme alla moglie, avrebbe intrecciato una relazione via chat con una vecchia fiamma e per questo stava litigando con Diana.

L’omicidio di Diana scosse molto tutta la comunità bustocca e per lei venne anche organizzata una manifestazione in piazza San Giovanni in difesa delle donne vittime di violenza da parte dei compagni.