Varesina a Mariano, occhi su Sestese – Verbano

Siamo arrivati alla quarta giornata per Eccellenza e Promozione con tante gare interessanti in calendario tra ricerca di conferme e voglia di riscatto. Tutti in campo domenica 30 settembre alle ore 15.30.

ECCELLENZA

Dopo tre giornate nessuna squadra è a punteggio. Nella quarta di campionato, con il Varese al “Franco Ossola” contro l’Union Villa Cassano, sono tante le gare interessanti. Al “Milano” la Sestese affronterà il Verbano, la Varesina invece andrà a Mariano in cerca di altri tre punti. Il Busto 81 ospiterà a Solbiate Arno la Castanese, a Castellanza arriverà invece il Fenegrò. Impegno interno anche per il Legnano contro l’Alcione, chiudono il quadro Accademia Pavese – Vigevano e Ardor Lazzate – Ferrera Erbognone.

CLASSIFICA: Sestese, Accademia Pavese, Legnano, Castellanzese, Busto 81; Alcione 6; Varesina, Fenegrò, Varese 4; Verbano, Union Villa Cassano, Ardor Lazzate, Mariano 3; Vigevano 1; Castanese, Ferrera Erbognone 0.

PROMOZIONE

Si parte sabato, ore 15.30, con la sfida tra Base 96 e Meda. Le due ancora a punteggio pieno non avranno vita facile: il Cob 91 andrà a Besnate, mentre la Vergiatese ospiterà la Guanzatese. Impegni interni per l’Fbc Saronno contro il Fagnano, per il Gavirate contro l’Universal Solaro e per l’Olimpia contro il Morazzone. L’Uboldese vuole confermarsi contro la Lentatese, mentre la Rhodense sarà ospite del Muggiò.