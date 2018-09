Varesina ok, eliminate Union Cassano e Castellanzese

(Foto Facebook – Varesina Calcio)

Una buona Varesina passa 2-0 a Pandino contro il Luisiana e dopo la sconfitta all’esordio contro il Telgate può tornare a sperare nella qualificazione. Le Fenici dovranno aspettare la terza sfida del girone – mercoledì 5 settembre – sperando nel successo della Luisiana con meno di tre gol di scarto sul Telgate. Nella gara giocata ieri, per i rossoblu sono andati a segno Cargiolli con una doppietta.

Perde ancora invece l’Union Villa Cassano. Dopo il 2-0 subito a Brusaporto, la squadra di mister Antonelli subisce un’altra sconfitta con lo stesso risultato anche a Cassano Magnago contro l’Offanenghese. Rossoblu che salutano così la competizione.

Dopo la sconfitta nella prima giornata, alla Castellanzese non basta il 2-2 contro l’AlbinoGandino. La squadra di mister Roncari va in vantaggio due volte, ma non riesce a portarsi a casa la vittoria, venendo così eliminati dalla Coppa.

Nel girone del Varese, il CazzagoBornato ha battuto 5-2 il Calvairate. Mercoledì (5 settembre ore 20.30 a Calvairate) ai biancorossi basterà il pari per passare il turno.