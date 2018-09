“Una vita in missione”, la cover de Lo Stato Sociale arriva dall’Uganda

Da Bosto al cuore dell’Africa, con progetti e voglia di aiutare i bambini di Rushooka, in Uganda. È qui che vivono Giorgio Scarponi e Marta Novati, una coppia di missionari francescani (della missione dei frati minori), che da Varese, Bosto per la precisione, sono andati a vivere in Africa e nel 2010, insieme ad alcuni amici, hanno fondato la Onlus Ewe Mama.

Di loro abbiamo parlato e parleremo, quando organizzano cene e raccolte fondi per finanziare i progetti della parrocchia francescana della loro città del Sud Uganda, ai confini col Ruanda.

Con i bambini ospiti dell’orfanotrofio Giorgio, Marta e la loro piccola figlia Anita hanno girato un video sulle note di una delle canzoni dell’estate, “Una vita in vacanza” de Lo Stato Sociale: il testo è modificato, la canzone diventa “Una vita in missione”, i bimbi hanno imparato l’italiano e cantano di cioccolato, cieli stellati e tersi, ma soprattutto invitano chi ha tempo e voglia ad andare a trovarli e aiutarli.

Ecco la presentazione della canzone sulla pagina Facebook della onlus Ewe Mama

Qui in Uganda accadono cose meravigliose ❤

Accade per esempio che i nostri bambini sentano una canzone in italiano, se ne innamorino e la vogliano cantare.

Così imparano una lingua che non conoscono e interpretano il brano de Lo Stato Sociale, che per l’occasione si trasforma in “Una vita in missione”.

Il risultato è questo piccolo video, che ci diverte e ci commuove, che ci fa pensare a tutti gli anni trascorsi insieme, che ci rende incredibilmente felici dei risultati raggiunti e consapevoli di quelli ancora da raggiungere.

Vogliamo condividere questa gioia con voi.

“Perché stai la, perché non vieni qua?”