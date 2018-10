Il 18 ottobre apre la Coop del Viale della Gloria

È iniziato il conto alla rovescia per l’apertura della nuova Coop a Busto Arsizio. Per il punto vendita che ha preso spazio in una parte dell’ex Calzaturificio Borri le serrande si alzeranno il 18 ottobre.

Chi passa dal Viale della Gloria ormai da settimane vede settimane dietro le grandi vetrate del centro commerciale un brulicare di operai. Lavori che, appunto, stanno arrivando alla fine. Tra l’altro il punto vendita sta ancora cercando personale, chi fosse interessato può cliccare qui.

Va quindi verso la fine una storia che va avanti da ormai due anni. È dal maggio del 2016 che sono iniziati i lavori nell’area, interventi che nell’ultimo tempo si erano molto rallentati per aspettare la fine della diatriba sulla rotonda in mezzo al viale. Ora che la rotatoria è stata inaugurata (e che sembra funzionare) tutto è pronto per aprire anche il supermercato.