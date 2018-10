A8, gli svincoli chiusi dal 15 ottobre

Autostrade per l’Italia comunica che, sulla A8 Milano-Varese, per lavori di manutenzione, saranno effettuate le seguenti chiusure:

– sarà chiusa l’entrata dello svincolo di Legnano, verso Milano, per una notte, dalle ore 22:00 di lunedì 15 alle ore 05:00 di martedì 16 ottobre.

In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo di Castellanza, al km 17+000;

– sarà chiusa la stazione di Gallarate, in entrata verso Milano ed in uscita per chi proviene da Varese e dalla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, per una notte, dalle ore 22:00 di venerdì 19 alle ore 05:00 di sabato 20 ottobre. In alternativa, si consiglia di utilizzare i seguenti svincoli:

– in entrata verso Milano: Busto Arsizio, al km 24+400;

– in uscita per chi proviene Varese: Cavaria, al km 34+000 o Busto Arsizio, al km 24+400;

– in uscita dalla D08 Diramazione Gallarate-Gattico: Besnate, al km 4+000 della D08;

– sarà chiusa l’uscita dello svincolo di Solbiate Arno, per chi proviene da Milano, per una notte, dalle ore 22:00 di venerdì 19 alle ore 05:00 di sabato 20 ottobre. In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Cavaria, al km 34+000;

– sarà chiuso l’allacciamento con la D08 Diramazione Gallarate-Gattico, per chi proviene da Milano e da Varese, per una notte, dalle ore 22:00 di martedì 16 alle ore 04:00 di mercoledì 17 ottobre. In alternativa si dovrà uscire a Solbiate Arno, al km 35+500, percorrere la SP26 e la SP49, con rientro alla stazione di Besnate, sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico;

– sarà chiusa l’uscita dello svincolo di Cavaria, per chi proviene da Milano, per una notte, dalle ore 22:00 di martedì 16 alle ore 04:00 di mercoledì 17 ottobre. In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Solbiate Arno, al km 35+500;

– sarà chiuso il tratto compreso tra Cavaria e Gallarate, verso Milano, per due notti consecutive con orario 23:00-06:00, dalle ore 23:00 di mercoledì 17 alle ore 06:00 di venerdì 19 ottobre. Sarà contestualmente chiuso l’allacciamento con la D08 Diramazione Gallarate-Gattico, per chi proviene da Varese. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Cavaria, si dovrà percorrere la SP341, verso Milano, con rientro alla stazione di Gallarate, per procedere verso Milano;

– sarà chiuso lo svincolo di Castellanza, in entrata verso Milano ed in uscita per chi proviene da Varese, per una notte, dalle ore 21:00 di giovedì 18 alle ore 05:00 di venerdì 19 ottobre.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Legnano, al km 16+000.

Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diramati tramite i collegamenti “My Way” in onda su La7 e La7D, sulla App My Way scaricabile gratuitamente dagli store di Android e Apple. Sul sito autostrade.it, su RTL 102.5, su Isoradio 103.3 FM, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio. Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center Autostrade al numero 840.04.21.21, attivo 24 ore su 24.