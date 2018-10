Ai corsi Tigros protagonista la polenta

Arriverà per davvero questo benedetto autunno, che quest’anno fino ad ora regala giornate a 20 gradi?

Nel dubbio, meglio prepararsi su uno dei piatti cardine della cucina autunnale e invernale delle nostre zone: la polenta. E, per parlarne, è stato chiamato, al ristorante Buongusto di Busto Arsizio, uno dei re dei corsi Tigros: Davide Brovelli, qui chiamato a dare un volto nuovo a un prodotto antico.

Davide Brovelli al lavoro

Brovelli è il patron dello storico, e famosissimo, “Il Sole di Ranco” situato in uno degli scorci più belli del lago Maggiore, aperto da 180 anni e sempre sulla bocca di tutti per ben 5 generazioni con cinque tocchi differenti, ognuno ben distinto dal suo predecessore, ma comunque strettamente legato ai prodotti, ai profumi e alle tradizioni locali. Negli anni ha aperto anche locali a milano e Castelletto ticino, ed è uno degli “expert” della storica rivista “La Cucina italiana”.

L’appuntamento è per mercoledì 24 ottobre alle 17, nella sede di via Pirandello a Busto: per prenotarsi (ci sono ancora pochissimi posti) lo si può fare on line.