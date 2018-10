Al cinema con Ryan Gosling e la storia di Armstrong

Per il giorno di Halloween, l’offerta cinematografica è piuttosto varia. Si comincia con First Man -Il primo uomo. Ryan Gosling interpreta Neil Armstrong, tranquillo ingegnere aeronautico, spinto dalla prematura scomparsa della figlia a candidarsi per la missione Gemini, il programma istituito dalla NASA in preparazione allo sbarco sulla Luna. Selezionato come comandante per la Gemini 8, Armstrong attraversa la storia d’America in anni cruciali (guerra del Vietnam, tensioni del ’68…) e diventa famoso come il primo uomo a camminare sulla superficie lunare.

Gli affezionati lettori dell’indimenticato Stieg Larsson non potranno perdere Millennium – quello che non uccide. In questo episodio, Lisbeth Salander viene assoldata da uno scienziato informatico, allo scopo di recuperare un software progettato per mobilitare tutte le testate militari mondiali con un unico click.

Lisbeth diventa così un bersaglio per un’organizzazione criminale interessata al

programma, che cercherà in ogni modo di eliminarla; nel corso della pericolosissima

missione, la protagonista incontrerà di nuovo il giornalista Mikael Blomkvist e

Camilla, la sorella che credeva morta…

Ti presento Sofia è una commedia tutta italiana con Fabio De Luigi e Micaela

Ramazzotti. Gabriele è il padre divorziato della piccola Sofia, 10 anni. Ogni volta che ad un appuntamento galante nomina la figlioletta, le sue chance di conquista svaniscono all’istante. Quando però incontra la bella fotografa Mara, che fin dalla prima uscita chiarisce di non volere figli, Gabriele decide di tacere a presenza di Sofia.