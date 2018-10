Antidroga: finanza con unità cinofila nel quartiere scolastico

Non sono certo passati inosservati, stamattina intorno alle 8, gli uomini delle Fiamme Gialle che hanno realizzato nei controlli antidroga nel quartiere scolastico della città degli amaretti.

I finanzieri della compagnia di Saronno guidata dal capitano Adriano Celentano, con il supporto logistico della polizia locale hanno realizzato, con le unità cinofile di Malpensa, alcuni controlli ad hoc negli spazi frequentati dagli studenti saronnesi prima delle lezioni e nei pressi di alcuni istituti scolastici come l‘Ipsia di via Parma e l’Itc Zappa di via Grandi. Passate al setaccio anche alcuni punti di passaggio come piazza Cadorna, viale Santuario e l’omonima piazza.

L’intervento è stato realizzato nell’ambito del progetto “Scuole sicure” destinato a rafforzare le attività di contrasto della vendita di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici.