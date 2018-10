Bachi da seta e coltivazioni verticali, due idee da premiare

Il “Green Wall” e “Mooroon”: questi i due progetti vincitori del bando “Gallarate Eco Smart 4.0”.

Oggi, venerdì 28 settembre), si sono svolte le premiazioni, ospitate dell’ITE Gadda Rosselli, alla presenza del sindaco Andrea Cassani, degli assessori Isabella Peroni (Cultura) e Claudia Mazzetti (Commercio), del vicepresidente Ascom Marco Introini, del preside Anselmo Pietro Bosello e di Giandomenico Giuliani di B-Smart, promotore del bando insieme all’amministrazione comunale.

Nella categoria scuole superiori sono risultati vincitori gli alunni delle 4^ B SIA e 4^ B AFM del Gadda Rosselli. Con il loro “muro verde” hanno convinto la commissione giudicante aggiudicandosi un proiettore Espon di ultimissima generazione. I ragazzi hanno presentato la loro creazione, interamente realizzata con le loro mani. Si tratta di una parete di piante disposte verticalmente in contenitori utilizzati per la coltivazione. Il tutto sostenuto da una struttura autoportante in grado di ospitate la “vegetazione”, tenuta in vita da un sistema di irrigazione tanto semplice quanto geniale.

Nella categoria Giovani imprenditori chiamati ad agire nell’ambito dell’Eco-Sistema, è risultata vincente la proposta di un sistema di recupero di una antica tradizione locale, ovvero l’attività di bachicoltura. La commissione ha valutato positivamente «la potenzialità imprenditoriale e l’originalità dell’idea, riferendosi anche ad esperienze di alcune start up di nuova costituzione proprio in questo settore». Il premio, in questo caso, è una postazione gratuita per sei mesi al B-Smart Center di Gallarate.