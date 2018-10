L’Associazione Culture Ticino Network di Lugano, in collaborazione con i comuni di Agno, Caslano, Bioggio, Ponte Tresa, Lavena Ponte Tresa, invita cordialmente tutti a partecipare all’evento “In Cammino per la Pace”, la celebre e rinomata camminata transfrontaliera di solidarietà alla portata di tutti, dai più piccoli ai più grandi, con lo scopo di avvicinare simbolicamente tutti i popoli e di trasmettere un importante messaggio di pace.

Quest’anno, in particolare, l’evento ha ricevuto il patrocinio della comunità di lavoro Regio Insubrica, della provincia di Varese, del consolato generale d’Italia e della Città di Luino. La speciale sesta edizione desidera coinvolgere tutto il territorio, dal Malcantone al Varesotto, con la speranza di divulgare e sensibilizzare ulteriormente questo importante diritto umano come la pace che molte volte viene messo da parte per interessi individuali.

“In Cammino per la Pace” è un evento all’insegna di un’importante presa di coscienza, senza dimenticare l’impegno sociale.

Dopo il cammino ci sarà la tradizionale Maccheronata di Solidarietà a partire dalle ore 12.30 fino alle 15:00 nella sala comunale di Ponte Tresa dove si raccoglieranno fondi a supporto dei vari progetti dell’Associazione Culture Ticino Network nelle Filippine e in Ticino. In occasione della Maccheronata di solidarietà, si terrà anche la premiazione del concorso “Crea una bandiera per la Pace”, al quale hanno partecipato oltre 160 alunni delle scuole elementari ticinesi e italiane.

Per il percorso dalla Svizzera, alle ore 9:00 ci sarà il raduno dei partecipanti presso la stazione FLP di Agno, il tutto accompagnato da un saluto di benvenuto da ospiti rinomati, dalle autorità locali, e da un ottimo caffè offerto. Alle ore 9.30, passando per la strada cantonale, si procederà verso il comune di Magliaso dove l’arrivo sarà previsto per le ore 10:00 nella Corte della Casa Comunale, dove ci saranno momenti dedicati alla pace con rinomati ospiti, il tutto accompagnato dall’esibizione dell’Associazione Veicolo Danza.

Alle ore 10.20 si partirà tutti insieme per il comune di Caslano, dove all’arrivo alle ore 11.00 in Piazza Lago, vi sarà l’incontro con la popolazione locale, un ulteriore buvette e altre esibizioni da parte dell’Ashkenasy Ballet Center. Alle ore 11:20 si partirà verso Ponte Tresa.

Il percorso dall’Italia inizierà alle ore 10:15 presso il parcheggio antistante il Parco Acquatico di via Zanzi 25 a Lavena Ponte Tresa.

Dopo il raduno iniziale si partirà alle ore 10:30 in direzione di Piazza San Giorgio, dove all’arrivo previsto per le ore 11.00 ci sarà una divertente partita di calcetto tra una squadra svizzera ed una italiana. Alla fine della partita, si partirà alle ore 12:00 in direzione di Ponte Tresa.

Dalle ore 12:15 è prevista l’Unione dei popoli sul ponte doganale di Ponte Tresa svizzera dove si incontreranno il gruppo svizzero e il gruppo italiano. Sarà un momento ufficiale in compagnia di rinomati ospiti e delle autorità locali.

Dalle ore 12:30 alle ore 15:30, vi sarà la Maccheronata di solidarietà, presso la Sala comunale di Ponte Tresa, il tutto accompagnato da musica e intrattenimento. Si assisterà ad esibizioni da parte di Greta Clown Entertainment, del Coro Voci Bianche sul Ceresio, dell’Ashkenasy Ballet Center, di Capoeira Ginga Brasilia, di Stefano Cropanese e Nadia Carpenco. Durante questi momenti ricreativi, ci sarà inoltre la presentazione dei progetti dell’Associazione Culture Ticino Network attuali e alla tanto attesa premiazione alle scuole partecipanti al concorso “Crea una bandiera per la Pace”.

L’evento si svolgerà anche in caso di brutto tempo. Per eventuali modifiche del percorso telefonare al numero 079 385 52 53. Per chi volesse, c’è la possibilità di raggiungere le varie postazioni svizzere per mezzo del trenino oppure entrare nel cammino durante le tappe previste sia in Italia che in Svizzera.