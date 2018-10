Beppe Sannino riparte dalla Grecia

Nuova e intrigante esperienza in panchina per Giuseppe Sannino, l’allenatore più amato negli ultimi trent’anni dai tifosi del Varese.

Il tecnico di Ottaviano, 61 anni, è stato infatti ingaggiato dalla formazione del Levadeiakos, squadra che milita nella Serie A greca e che ha iniziato male il campionato: una vittoria e sei sconfitte il magro bottino dei verde-blu che hanno sede nella città di Livadeia.

Un club con una buona storia alle spalle, visto che ha all’attivo numerose partecipazioni al massimo campionato ellenico. Insieme a Sannino volerà in Grecia un altro apprezzato allenatore ben noto dalle nostre parti, ovvero l’ex mister della Pro Patria Giovanni Cusatis che sarà l’assistente allenatore. Per Sannino si tratta della seconda esperienza in terra straniera dopo quella in Inghilterra con il Watford.