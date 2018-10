Bregonzio e Scaburri, il record è doppio

I due varesini Livia Bregonzio ed Emiliano Scaburri, nelle acque gelide del Lago d’Orta, hanno stabilito un doppio record Italiano di Apnea Lineare.

Bregozio ha raggiunto la distanza di 118.00 metri in 2’40” mentre Emiliano Scaburri ha nuotato per 218.96 metri in 2’28”.

Queste le parole dei due atleti alla fine della fatica: «Grazie ai tanti spettatori e all’aiuto del club Primo Club Lacustre Sommozzatori in collaborazione con Sub Laghi Novara, che ci hanno permesso la realizzazione di questo record».