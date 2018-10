Busto Bpm in gran forma, per Savona non c’è scampo

Pronostico rispettato alle Piscine Manara dove, nel secondo turno della A1 di pallanuoto, la Busto Bpm ha battuto in maniera piuttosto agevole la Rari Nantes Savona con il punteggio di 16-6.

Prosegue quindi il momento positivo della formazione di Marco Baldineti con il coach nato a Tijuana che ha potuto far rifiatare i propri titolari, “spremuti” già mercoledì scorso nella storica vittoria sull’Olympiacos.

Nella prima metà di gara la Busto Bpm ha letteralmente dominato i liguri: 4-0 alla prima pausa, 8-1 alla seconda e vittoria ottenuta in largo anticipo. Dolce, Mirarchi, Alesiani e Casasola i marcatori della prima frazione (momentaneo 3-1 del savonese Novara); Di Somma, Mirarchi, Drasovic e Bruni i bomber del secondo periodo.

Dopo la pausa i Mastini si sono spinti sino al 10-1 con Casasola mentre la terza sirena è suonata sul parziale di 11-2. Ultimo periodo ricco di marcature (Mirarchi e Luongo alla tripletta personale) senza particolari rischi per la Sport Management che ha giocato con Nicosia tra i pali.

Sabato prossimo la Busto Bpm sarà in trasferta per la terza giornata di A1 e sarà ospite del Catania (ore 15) alla piscina “Scudieri”. Per la Champions invece gara interna il prossimo mercoledì 3 novembre contro gli ungheresi del Szolnoki VSK, campioni d’Europa 2017. Per via di questo impegno il match contro l’AN Brescia è stato spostato alle 20,30 di mercoledì 7 novembre. Intanto Gianmarco Nicosia e Andrea Fondelli sono stati convocati dal ct Campagna per la partita tra Montenegro e Italia in programma a Podgorica e valida per la Europa Cup.

BUSTO BPM SM – RN SAVONA 16-6

(4-1; 4-0; 3-1; 5-4) BUSTO: Lazovic, Dolce 1, Damonte 2, Alesiani 2, Fondelli, Di Somma 1, Drasovic 1, Bruni 1, Mirarchi 3, Luongo 3, Casasola 2, Valentino, Nicosia. All.: Baldineti.

SAVONA: Soro, Ptchaliev, Boggiano, Vuskovic, Bianco 1, Corio 2, Piombo, Milakovic 1, Ricci, Novara G. 1, Novara E., Colombo 1, Missiroli. All.: Angelini.

ARBITRI: D’Antoni e Bianco.

NOTE – Per Busto in porta dall’1’ Nicosia. Per Savona dal terzo tempo in porta Missiroli. Usciti per falli: Bianco. Superiorità: Busto 7/11; Savona 1/1. Spettatori 200 circa.

Classifica (2a giornata): Brescia, BUSTO A. 6, Recco*, Trieste, Posillipo*, Quinto, Ortigia, Lazio, Roma, Savona, Napoli 3; Florentia, Catania, Bogliasco 0.

* una partita in meno.