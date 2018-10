A caccia di “Dorati dettagli”

“Faccia a Faccia con l’Arte” torna al museo Baroffio domenica 7 ottobre per guidare i bambini in visite speciali, alla scoperta delle curiosità nascoste tra le opere della collezione conservata al Sacro Monte.

“Dorati dettagli” è il titolo scelto per la visita guidata che si svolgerà domenica 7 ottobre dalle ore 15.30. Attenzione speciale questa vbolta ai codici miniati: documenti preziosissimi, custoditi all’interno di teche sigillate. I bambini avranno modo di conoscere da vicino materiali e attrezzi utilizzati dagli artisti per la realizzazione di questi codici, conosceranno i soggetti che vi sono rappresentati e, in via del tutto eccezionale, la guida aprirà la teca per sfogliare le pagine del codice.

E porre quindi attenzione ai dettagli che luccicano di più.

L’attività è rivolta a bambini dai 5 agli 11 anni (5 euro per partecipante, 16 euro per famiglie 2 adulti+ 2 bambini).

Per prenotazioni ed info:

info@museobaroffio.it o 366 477 4873