Scontro tra uno scooter e un cervo, ferito diciassettenne

Ha visto sbucare il cervo dal bosco all’improvviso e si è ritrovato a terra. Una brutta caduta dal motorino, per un diciassettenne rimasto ferito.

Il fatto è avvenuto lungo la via Noga a cassano Valcuvia, strada che porta alla frazione di Cantevria, non distante dal campo sportivo.

Sul posto ha operato un’ambulanza dell’Sos di Cunardo e l’automedica. I sanitari hanno immobilizzato il giovane e trasportato in codice giallo al pronto soccorso di Varese, dove è stato sottoposto a Tac e medicato. Ha riportato qualche ferita al volto e agli arti inferiori. «Per fortuna avevo le protezioni» ci racconta Matteo, lo sfortunato protagonista. Stava semplicemente transitando sulla strada: «Mi è uscito di colpo e l’ho preso in pieno, all’altezza delle costole».

Su Facebook non è mancato qualche commento un po’ sopra le righe, di fronte alla prima notizia dell’incidente che aveva coinvolto un giovane. Ma Matteo dimostra anche maturità: «Ho scritto per avvertire che i cervi sono ancora in giro, state attenti».