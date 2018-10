Il “cambiamento epocale” in una mostra

Sarà inaugurata mercoledì 7 novembre alle ore 21.15 nella Chiesa di San Carlo di Germignaga la mostra “E vide che era cosa molto buona. Il dono della vita”, la vita come dono, prodotta da Itaca con il patrocinio dell’Arcidiocesi di Milano, del Progetto Culturale della CEI e della Libreria Editrice Vaticana e con il sostegno del Gruppo bancario Credito Valtellinese.

«Cosa nutre la vita?» è la domanda posta dal cardinale Scola in relazione al titolo

di Expo 2015: «Nutrire il pianeta, energia per la vita».

Proprio quella domanda è all’origine del percorso di testi e immagini presentato

nei 32 pannelli della mostra, la quale accompagna il visitatore in un itinerario che,

partendo dal crollo di tante evidenze e dalle tante domande che spesso spengono

la gioia di vivere, affronta questioni essenziali: da dove viene e di chi è la vita?

La vita è dovuta o data? Chi sostiene e alimenta la speranza del vivere dentro le circostanze quotidiane?

L’esposizione, organizzata dalle Parrocchie San Giovanni Battista di Germignaga e

San Vittore martire di Brezzo di Bedero, rimarrà aperta fino al 18 novembre,

con chiusura ufficiale alle ore 18.

Informazioni utili

E vide che era cosa molto buona

Il dono della vita, la vita come dono

GERMIGNAGA (VA)

Chiesa di San Carlo – Via San Carlo

7-18 novembre 2018

Orari di apertura: da lunedì a sabato 15-17

domenica 15-19

venerdì e sabato apertura serale 20.30-22

ingresso libero

aperture su appuntamento per gruppi e scolaresche (in particolare il mattino)

informazioni: info@parrocchiagermignaga.it

segreteria interparrocchiale tel. 3895931317

www.parrocchiagermignaga.it

catalogo della mostra: Itaca – Libreria Editrice Vaticana

Materiali di comunicazione sono reperibili sul sito

www.itacaeventi.it/e-vide