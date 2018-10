Capriolo investito: perde le corna ma lo salvano

L’hanno trovato al centro della carreggiata, accovacciato, con un palco staccato.



Un giovane capriolo è stato salvato questa notte a Sangiano, comune del Medio Verbano, probabilmente dopo essere stato investito da un’auto.

A differenza dei cervi, che possono arrivare anche a pesare 240 chili, i caprioli sono molto più piccoli e in caso di incidente è più frequente che i danni alle auto siano meno importanti.

È probabile che anche in questo caso l’animale sia stato colpito non in pieno del veicolo e abbia perso uno dei due palchi, il nome delle corna per i cervidi.

Un automobilista che ha notato l’animale tramortito in mezzo alla strada ha chiamato il 112 che ha inviato sul posto un mezzo dei vigili del fuoco del distaccamento volontario di Laveno Mombello attorno all’1,30 di questa notte.

Gli operatori dopo aver prestato le prime cure e stabilizzato l’ungulato, lo hanno trasportato al “Rifugio animali felici” di Brissago Valtravaglia, dove il personale specializzato lo ha preso in cura.