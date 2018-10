Castagnata in Valle Vigezzo

Questa settimana protagonista della nostra case history è la castagnata in programma a Coimo, in Valle Vigezzo.

L’evento, divulgato attraverso la nostra agenda eventi, è stato letto da oltre 1900 persone nelle prime 24 ore di pubblicazione ed è stato condiviso oltre 160 volte a Facebook.

27.986 sono invece le persone raggiunte dal post Facebook che in poche ore è stato condiviso da oltre 38 persone.

Non solo promozione di realtà o eventi strettamente correlati al territorio della provincia di Varese, ma anche spazi per tutte le realtà che operano al di fuori dai confini del varesotto. E in quest’ottca vi ricordiamo di dare un’occhiata alla nostra pagina turismo.