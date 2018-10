Il Centro Gulliver in piazza per la Gran Fondo Tre Valli varesine

Ci sarà anche il Centro Gulliver al grande evento sportivo di Varese “Granfondo Tre Valli Varesine”,organizzato come ogni anno dalla società ciclistica Alfredo Binda.

Il Centro Gulliver crede molto nel potere dello sport, come strumento per generare benessere. “Per noi prevenzione – racconta don Michele Barban, presidente del Centro Gulliver – è promuovere tutte quelle occasioni che portano ad un uso sano del tempo libero. Ecco che lo sport e il gioco rivestono un’importanza speciale. Credo che questo sia il modo per eliminare qualsiasi forma di dipendenza patologica e sperimentare benessere a livello fisico, mentale e spirituale.”

Ed è proprio per questo che nell’ultimo anno più volte il Centro Gulliver ha organizzato e partecipato a manifestazioni sportive – come la Milano Marathon, la quadrangolare di calcio, l’incontro con Massimo De Donno – sempre coinvolgendo i propri Ospiti, ma anche i tanti amici che ne condividono valori e principi.

E questo fine settimana sarà presente all’importante kermesse sportiva con il proprio gazebo all’interno del Race Village (Piazza Repubblica, Varese) sabato 6, domenica 7 e martedì 9 ottobre. Per condividere questa idea di sport. Ma anche per essere presenza viva sul territorio.

Sarà infatti l’occasione per conoscere da vicino tutte le attività del Centro, i servizi, le iniziative. Perché Gulliver non è solo comunità terapeutica, ma passione per l’uomo e cura del benessere a 360 gradi.