Crugnola chiude il CIR sul podio, un’altra perla per De Tommaso

Nel giorno dell’undicesimo titolo italiano assoluto di Paolo Andreucci, capace di centrare il tricolore all’ultima gara ai danni di Scandola e Campedelli, Andrea Crugnola si conferma tra i grandi nomi del rallysmo italiano.

Il pilota varesino ha infatti centrato un bellissimo podio al Rally Due Valli, ultima e decisiva prova del CIR, chiudendo al secondo posto della classifica generale alle spalle del solo Rossetti (pilota non iscritto al tricolore) e guadagnando il terzo posto finale della classifica italiana. Con i punti guadagnati al Due Valli infatti, Crugnola ha scavalcato Campedelli, subito fuori dai giochi per un problema elettrico e inoltre ha conquistato il CIRA, il trofeo rally asfalto dedicato ai piloti che non hanno ancora vinto una gara del CIR.

Per Crugnola e per Danilo Fappani (su Ford Fiesta R5 dell’HK Racing) anche la soddisfazione di vincere due delle 11 prove speciali in programma sulle strade veronesi. «Siamo contentissimi perché abbiamo gestito un weekend non semplice: volevamo vincere il CIRA, abbiamo piazzato alcune zampate e poi abbiamo controllato cercando di evitare forature» ha detto Crugnola al termine della gara, intervistato da Rallylink.

Il podio del Due Valli / foto L. Roncari/VN

Il Due Valli ha regalato gioie anche all’altro varesino al via, il neo-campione italiano Junior Damiano De Tommaso. Il 22enne di Ispra, già certo del titolo giovanile, ha comunque vinto la classifica della sua categoria davanti a Mazzocchi, chiudendo con un ottimo 11° posto assoluto insieme a Michele Ferrara sulla Peugeot 208 R2B. Per l’equipaggio ufficiale Peugeot Italia anche un’altra grande soddisfazione: il successo nel Campionato Italiano Due Ruote Motrici, per un 2018 da incorniciare.