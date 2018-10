«Dalla Casa in Piazza una bella carica di energia»

Un piccolo ufficio nella via dei negozi, luminoso, con tanto colore. È qui che Francesca Gramaglia accoglie i clienti, in cerca di una casa nella zona di Azzate e dintorni.

«Acquistare o vendere casa per alcuni è un’impresa titanica: per noi è il nostro lavoro e lo facciamo tutti i giorni dal 1984, con tanto impegno e passione, costantemente aggiornati su qualunque nuova normativa, leggi e procedure».



Nonsolocase si trova in via Vittorio Veneto 22 ad Azzate: Francesca Gramaglia, la titolare, parteciperà all’edizione della Casa in Piazza, la borsa immobiliare organizzata il 20 e 21 ottobre dalla Camera di Commercio di Varese.

«Lo stato del mercato nella zona sembra in leggera ripresa e mi sento prudentemente ottimista – spiega la signora Gramaglia – Io vedo la Casa in Piazza , come una fantastica opportunità per conoscere nuovi clienti e stringere ottime collaborazioni con i colleghi».

«Cosa mi aspetto da questa edizione? Una bella carica di energia positiva e nuove opportunità. Quindi auguro con piacere una buona edizione della Casa in Piazza a tutti!»