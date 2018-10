Dallo scavo in cantiere spunta un proiettile di cannone

(immagine di repertorio)

Momenti concitati ieri pomeriggio a Bironico, per il ritrovamento di un residuato bellico in un cantiere.

Il proiettile, una vecchia munizione da cannone, calibro 8, è emerso durante alcuni scavi in una cantiere in via Vigneto.

Sul posto sono intervenuti i Pompieri e gli agenti della Polizia cantonale che hanno immediatamente disposto un perimetro di sicurezza attorno alla zona del ritrovamento.

Gli esperti della Polizia cantonale, in stretto contatto con l’autorità militare, hanno quindi stabilito il ritrovamento non costituiva un pericolo immediato poiché la munizione – un calibro 8 – non conteneva più materiale esplosivo.

È quindi stata trasportata in un luogo sicuro e sarà eliminata nei prossimi giorni.