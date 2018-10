Daniele Cassioli e “il vento contro”

“Il vento contro” è il titolo del libro che Daniele Cassioli, campione di sci nautico paralimpico, non vedente, presenta a Duemilalibri oggi, sabato 13 ottobre, alle 21, al Teatro Condominio

Non è una biografia, anche se c’è tutto il percorso vissuto da Daniele, nello sport e non solo. La storia di “un ragazzo molto speciale”, ma che è anche un ragazzo come tutti gli altri.

«Caro Sport, ho deciso di scriverti come si fa con un amico, come se tu esistessi in carne e ossa. Sto cercando nel cuore le parole giuste per trasmettere mia stima, la mia gratitudine e tutto l’amore che provo per te. Non è facile rivolgersi a un’entità così grande. Sei un dono a vantaggio degli umani perchè possano dimostrare il proprio valore, il bene e le proprie qualità. Come la musica, la poesia e l’arte, sei un’ancora di salvezza che permette a tutti noi di elevarci, esaltarci e lasciare qualcosa a chi poi verrà. Ecco tu, caro Sport, sei la dimostrazione che il bene c’è. Come un bambino che ride, come una giornata di sole, come un abbraccio da chi mi vuole bene, sei la manifestazione più vera del fatto che l’uomo, se vuole, sa essere straordinario».