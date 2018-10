Degrado in piazza dei Mercati: \"Bene le pulizie ma servono i controlli\"

“Le pulizie non bastano servono controlli per risolvere il problema all’origine”. Hanno le idee chiare i residenti del quartiere di piazza dei Mercanti quando chiedono l’intervento delle forze dell’ordine e delle autorità cittadine per risolvere il problema del degrado alla piazza che ospita il mercato cittadino il lunedì mattina.

Nel weekend l’area diventa un punto di ritrovo per decine di giovani per festini alcolici. A raccontarlo i rifiuti che ogni domenica mattina, ma spesso anche il sabato, si trovano nello spiazzo. Bottiglie di birra, cartoni della pizza, vassoi per dolci ed anche mozziconi e persino escrementi e vomito.

In particolare l’ultimo weekend la situazione era tanto critica che l’assessore all’Ambiente Gianpietro Guaglianone ha chiesto ad Econord un intervento straordinario di pulizia. “Quando ci sono segnalazioni interveniamo sempre – rimarca l’esponente della Giunta – ed in questo caso anzi siamo intervenuti d’iniziativa, riscontrando la presenza di rifiuti sia attorno alla casetta dell’acqua che del piazzale, ed anche nelle vicine aiuole. Ci vorrebbe però da parte di tutti un poco più di educazione, senso civico e quindi di attenzione a non sporcare”.

Non a caso dai residenti arriva la richiesta di maggiori controlli: “Durante la settimana ci sono senza fissa dimora che bivaccano, nel weekend i ragazzi che fanno i festini in entrambi i casi qualche passaggio in più delle forze dell’ordine potrebbero costituire un ottimo deterrente”.