Domenica si torna a correre giù tra sette campanili

È il 104esimo anno. Per la centoquattresima volta su e giù per le colline della valle del torrente Arno, su e giù per sette campanili. Il “Cross Country dei Sette Campanili” (domenica 28 l’edizione 2018) è tra le più antiche gare podistiche d’Italia e d’Europa, la prima edizione infatti risale al 17 Gennaio 1914.

Da quella data la corsa assunse sempre più importanza e la “Domenica del Corriere” più diffuso settimanale in Italia fino agli anni 70, mise in copertina (22 febbraio 1925) il dipinto del famoso disegnatore Achille Beltrame. Il disegno raffigurava la scalinata di Orago che dalla strada provinciale sale alla chiesa. Questo punto rappresentava è tuttora uno dei più impegnativi del tracciato lunga 140 m con un dislivello di 30 m.

Altro punto di notevole difficoltà e la scalinata di Santo Stefano raffigurata a sua volta sulla copertina di “Sport Illustrato” del 31 Gennaio 1920, caratteristico è anche il passaggio sotto i sette campanili di Cavaria, Santo Stefano, Oggiona, Orago, Jerago, Premezzo e Cajello di Gallarate ed il tratto boschivo di circa 2 km nella “Valle del Boia”.

I passaggi sulle scalette sono i più spettacolari ancora oggi, in una gara che vede spesso al via grandi nomi ma che è anche molto frequentata da semplici appassionati. L’edizione 2018 prenderà il via domenica 28 ottobre alle 9,00. Il ritrovo è previsto presso l’oratorio di Cavaria in via Amendola dalle ore 7,30 partenza ore 9,00. L’iscrizione costa 4 € e può essere fatta al mattino della manifestazione, sempre al mattino ci si può iscrivere anche alla corsa agonistica con il chip di giornata presentando certificato medico agonistico costo 10 €.

