Duemilalibri apre con il Premio Strega Helena Janeczek

È di nuovo il momento di Duemilalibri. La diciannovesima edizione, che si apre oggi – venerdì 12 ottobre – con il momento inaugurale e l’incontro con Helena Janeczek.

Una scelta che omaggia la scrittrice insignita del Premio Strega 2018, ma che è anche cittadina di Gallarate.

L’inaugurazione si terrà a partire dalle 17.30, prima al Teatro Condominio con la presentazione del programma, cui seguiranno gli incontri con Pino Imperatore (ore 18, “Aglio, olio e assassino”) e con Antonio Forcellino (ore 19, “Il cavallo di bronzo. Il secolo dei giganti”). Poi alle 21 l’appuntamento di punta al Maga, appunto l’incontro con Helena Janeczek, che presenta il romanzo La ragazza con la Leica, Premio Strega 2018.

Tra gli appuntamenti del weekend anche il debutto di Duemilalibri a Lonate Pozzolo (vedi qui), sabato l’incontro con il gallaratese Danuele Cassioli, la presentazione del libro fotografico “Si combatteva qui. Nei luoghi della Grande guerra”. Domenica si segnalano anche alcune iniziative legate alle associazioni cittadine, Il Sestante (vedi qui) e Vivere Crenna.

Il programma di Duemilalibri per sabato 13 e domenica 14 ottobre 2018

SABATO 13 OTTOBRE

Ore 15.00 | Biblioteca Civica “L. Majno”

PREMIAZIONE CONCORSO SUPERLETTORE 2018

Ore 16.00 | Teatro Condominio – Ridotto

ALESSIO FRANCONI Si combatteva qui. Nei luoghi della Grande guerra

Ore 16.00 | Lonate Pozzolo – Biblioteca Comunale

PIETRUCCIO MONTALBETTI Amazzonia, io mi fermo qui

Ore 18.00 | Teatro Condominio – Ridotto

ANNA ALLOCCA Chimica impura

Ore 18.00 | Museo MA*GA

INAUGURAZIONE MOSTRE Marina Ballo Charmet, Silvio Zanella, Marion Baruch, Diego Marcon

Ore 21.00 | Teatro Condominio – Ridotto

DANIELE CASSIOLI Il vento contro. Quando guardi oltre, tutto è possibile

DOMENICA 14 OTTOBRE

Ore 10.30 | Fotoclub Il Sestante

MOSTRA FOTOGRAFICA DI VALENTINA TAMBORRA CON FEDERICA FRACASSI Nient’altro che finzioni – Viaggio immaginario sulle tracce di Ibsen Con l’alto patrocinio della Reale ambasciata di Norvegia e con il sostegno di Innovation Norway

Ore 16.00 | Villa Delfina – Crenna

NICOLETTA BORTOLOTTI Chiamami sottovoce A cura dell’associazione Vivere Crenna

Ore 17.00 | Teatro Condominio – Ridotto

ANNA PREMOLI L’amore è sempre in ritardo

Ore 18.30 | Teatro Condominio – Ridotto

UMBERTO LONGONI Istruzioni per amori imprevisti. Affrontare inaspettate tempeste del cuore quando si è già in coppia