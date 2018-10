Tra musica e Amazzonia, Duemilalibri debutta a Lonate

Duemilalibri è una manifestazione più che consolidata. Una “macchina” rodata, forte dell’impegno del Comune, delle librerie e delle associazioni di Gallarate. Ma ora mette radici – per ora con un incontro – anche a Lonate Pozzolo, secondo Comune (dopo Busto) ad aggiungersi ai luoghi del festival.

Lo fa con l’incontro – anomalo – con Pietruccio Montalbetti, chitarra dei Dik Dik. Che però qui si presenta soprattutto in una veste inedita, quella di esploratore della foresta pluviale.

Il libro Amazzonia io mi fermo qui racconta due mesi passati nei luoghi più selvaggi di Ecuador e Perù tra rischi di ogni genere, alla scoperta degli indios che non si sono piegati né agli Incas né ai conquistadores e che ancora vivono del solo rapporto

con la natura, nel folto della foresta. «Qual è il vero scopo dei miei viaggi pericolosi, cosa voglio dimostrare, e a chi? Niente, non voglio dimostrare niente a nessuno, solo a me stesso. Inseguo i miei sogni, la possibilità di sentire chi sono e quanto valgo in condizioni difficili, perché questo mi aiuta a vivere e a entrare in contatto con me stesso».

L’appuntamento è per sabato 13 ottobre, alle 16, in biblioteca comunale, monastero di San Michele, Lonate Pozzolo. Presenta Matteo Bertolli.