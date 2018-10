“Esageriamo con questa manina”, Palumbo (FI) ironizza su Di Maio

«È accaduto un fatto gravissimo!», ha tuonato il vice premier Luigi Di Maio, «il testo sulla pace fiscale che è arrivato al Quirinale è stato manipolato (…) Non so se una manina politica o una manina tecnica, in ogni caso domattina si deposita subito una denuncia alla Procura della Repubblica».

Il messaggio postato su Facebook dal capo politico del Movimento 5 stelle ha fatto storcere il naso a più di un commentatore politico, per il modo, il contenuto e le parole scelte.

Il cortocircuito politico che si è innescato, si registra anche un commento molto duro del Quirinale, non ha mancato anche di suscitare un po’ di ironia.

Registriamo, a questo proposito, l’intervento del coordinatore vicario di Forza Italia in provincia Angelo Palumbo che su Facebook ha commentato quanto accaduto con un video nel quale ironizza sulla “manina” citata da Di Maio.