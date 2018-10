Domenica 14 ottobre la Regione Lombardia propone la 14^ edizione di Fattorie didattiche a porte aperte”, manifestazione nata per ricordare che la nostra è una regione tradizionalmente agricola, e per consentire ai bambini e alle loro famiglie “di entrare in contatto con la campagna, gli animali e la vita contadina per scoprire l’ambiente rurale, l’origine degli alimenti e le tecniche di lavorazione dei prodotti tipici”. In provincia di Varese le Fattorie aderenti all’iniziativa sono tre.

AGRITURISMO TSCHANG WILMA – Castelveccana

Azienda a conduzione famigliare, che coltiva piante da frutta, officinali ed erbe aromatiche nei boschi della Valtravaglia. Per la giornata “a porte aperte” la fattoria propone un “Gioco avventura” con partenza alle ore 10:00 presso la sala colazioni, dove sarà consegnata a ogni damiglia la Mappa con i luoghi segreti da forografare. Al rientro dall’escursioneverrà consegnato un piccolo omaggio di partecipazione ai bambini.

Al pomeriggio, tempo libero per la raccolta di castagne. Possibilità di pranzare o cenare nelle vicinanze dell’Agriturismo.

L’agriturismo Wilma si trova in località Pira Pianeggi 9, a Castelveccana. Per maggiori informazioni scrivere a info@agriturismocelestino.it oppure consultare il sito.

FATTORIA PASQUÈ – Casale Litta

Azienda Zootecnica con agriturism, ristorante, bar, gelateria e attività dedicate a scuole e privati. Ci sono ampi campi gioco, prati per giocare, e tutti gli animali tipici delle fattorie. Per la giornata “a porte aperte” la fattoria propone il laboratorio”Dal chicco al forno”: macinatura del granoturco, preparazione della farina e impasto per tanti biscottini. Inizio attività alle ore 10.30 (costo 9 euro a bambino).

Nel pomeriggio dalle ore 14.30 e alle ore 16, l’attività didattica proposta è invece “La giornata del fattore”: tutti i compiti del contadino a misura di bambino (costo 9 euro per ciascun partecipante). A fine laboratorio verrà servito un assaggio di formaggi e latte di produzione dell’azienda.

La Fattoria Pasquè è in via Primo Maggio 11, a Casale Litta. Per maggiori informazioni scrivere a fattoriapasque.animazione@gmail.com – fattoria@pasque.it, oppure telefonare al 0332-948307, o consultare il sito.

AGRITURISMO CANALE – Azzate

Azienda di allevamento bovino e suino da carne, fattoria didattica, ristoro, attività ricreative e culturali. Per la giornata “a porte aperte” la fattoria propone l’escursione con laboratorio “Il bosco e il sottobosco”: passeggiata nel bosco per raccogliere castagne e scoprire l’ecosistema. Partenza prevista dalla Fattoria Canale per le ore 15.00 seguendo un percorso nella zona boschi, adiacente alla fattoria. Durante il percorso sarà possibile trovare castagne e funghi ma soprattutto trovare particolari da fotografare che, al rientro, verranno visti e studiati insieme. Per chi prenota il pranzo a mezzogiorno il percorso sarà gratuito.

L’Agriturismo Canale è in via XXV Aprile 11, ad Azzate.

Per maggiori informazioni scrivere a liliana.canale@tin.it oppure 033-2459673