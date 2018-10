Fusione Cadrezzate e Osmate, Colombo: “Soddisfatto per il risultato”

“Sono molto soddisfatto per il risultato del Referendum consultivo per la fusione dei Comuni di Cadrezzate ed Osmate. I Cittadini hanno risposto positivamente alla chiamata alle urne, dimostrando come le consultazioni dirette non siano solo utili, ma anche doverose per un corretto funzionamento della democrazia”. Così Marco Colombo, Consigliere regionale della Lega, che commenta con entusiasmo il risultato del Referendum consultivo per la fusione tra i due enti locali in provincia di Varese.

“Tenendo conto che, purtroppo, in Italia siamo poco abituati a questi strumenti consultivi – sottolinea Colombo – l’affluenza è stata decisamente elevata, visto che a Cadrezzate ha votato il 39,3 per cento degli aventi diritto e a Osmate ben il 47,4 per cento. I voti favorevoli sono stati poi la stragrande maggioranza, ovvero 538 su 576 nel primo caso e 230 su 288 nel secondo”.

“Questo dimostra come quella del Referendum consultivo, che serve a condividere le scelte con i Cittadini, sia una strada da percorrere il più possibile. Da parte mia, ora vigilerò e mi farò garante dei tempi certi in cui Regione Lombardia si impegnerà per trasformare in atto concreto il voto dei Cittadini, ovvero portare a compimento la fusione tra i due Comuni” conclude Colombo.