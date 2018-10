Gino & Michele e due generazioni di “Formiche”

Per una generazione che è passata dalla carta carbone allo smartphone è arrivato il momento di rinfrescare le risate: ed è con questo intento che Gino e Michele si sono fatti “tirare dentro” dal pubblicitario Francesco Bozza nell’avventura di “Anche le formiche nel loro piccolo postano”, la loro nuova antologia che vede altre 540 battute (tante erano anche nella prima edizione di “Anche le formiche nel loro piccolo si incazzano”) pronte a far ridere mezz’Italia.

Il libro è stato presentato nella serata di lunedì 15 ottobre nella sala convegni del museo MaGa di Gallarate, in una conversazione a quattro con il direttore di Varesenews Marco Giovannelli, che ha spaziato dal rapporto del duo di autori con gli smartphone ai ricordi delle prime Smemoranda, provando a tracciare un filo logico di questi ultimi decenni.

Partendo dal contesto in cui la prima edizione delle “Formiche”, quella degli anni 90, è nata: quasi una provocazione di Oreste del Buono nei confronti della Einaudi, casa editrice serissima ma allora in estrema difficoltà. Portarono, con quel libro improbabile, una ventata di freschezza nel mercato librario e due milioni di copie vendute: un exploit che contribuì a mantenere in vita la storica casa editrice.

Ed un successo che si preoara a essere confermato da queste battute: che, raccolte tra spesso anonimi navigatori del web, rappresentano per il futuro della comicità, e per il progresso tecnologico «Una speranza, fatta di intelligente ironia, in una rete diventata sempre più violenta e brutale».