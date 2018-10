Halloween nel bosco, per bimbi senza paura

“La festa della paura” si fa in due per offrire ai bambini di ogni età una notte di Halloween indimenticabile, da trascorrere con gli amici tra avventure nel bosco, laboratori e golose scorpacciate. La proposta arriva dalla Cooperativa Bosco Verde, che ospiterà grandi e piccini nella sua sede di via San Rocco, a Castello Cabiaglio, mercoledì 31 ottobre, dalle ore 18 alle 22.

La prima Festa della paura è dedicata a bambini e ragazzi delle scuole medie ed elementari (dai 6 ai 13 anni) e si svolgerà nel salone del Bosco Verde dove i partecipanti potranno gustare la cena della strega, affrontare il laboratorio per coraggiosi e poi uscire nel bosco armati di torcia per un’avventura da brividi.



La torcia serve anche ai più piccolini, ai bambini della scuola materna (dai 3 ai 5 anni) che mercoledì, sempre alle ore 18 saranno accolti in un’aula dell’asilo Bosco Verde, addobata ad hoc per gustare la cena del lupo cattivo e partecipare al laboratorio “chi ha paura del lupo cattivo”. E nel bel mezzo della serata tutti fuori tra vicoli e cortili del paese per spaventare i malcapitati nonnini cui estorcere golosità con la fatidica domanda “dolcetto o scherzetto?“.

La quota di partecipazione per ciascun bambino è di 15 euro (12 euro dal secondo fratello).

Per maggiori informazioni e iscrizioni: 3491330084 oppure info@ilboscoverde.org.