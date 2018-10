Incendio a scuola, evacuati gli studenti del Keynes

Fumo in un bagno dell’istituto I.S.I.S. Keynes di Gazzada Schianno.

Gli studenti sono stati fatti uscire dal plesso scolastico intorno alle 12 di martedì 16 ottobre.

Sul posto sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco (presenti anche carabinieri e polizia locale), chiamati dalla dirigenza della scuola di via Morazzone 37: è subito scattato il piano di evacuazione della scuola e gli studenti sono stati portati in palestra, dove è stabilito il punto di raccolta. Secondo le informazioni fornite dalle autorità competenti, è stato incendiato il porta carta igienica situato nel bagno al piano terra: si è sviluppato un principio di incendio e il locale è stato danneggiato in modo piuttosto ingente. I vigili del fuoco hanno eseguito i rilievi dopo aver spento il focolaio: la scuola è stata dichiarata agibile, mentre il bagno dovrà rimanere chiuso fino al termine dell’intervento di sistemazione.