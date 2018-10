Incendio sul Monarco: “Nessun pericolo per l’abitato”

Squadre ancora al lavoro nei boschi sul Monte Monarco di Induno Olona,dove questa mattina all’alba si è sviluppato un incendio che, partito dalla Motta, ha interessato un fronte di circa un chilometro.

(foto di Monica Filpa)

Sul posto una trentina di operatori dei Vigili del fuoco con i volontari della Protezione civile di Induno Olona, che hanno circoscritto l’incendio, i Carabinieri, il sindaco e personale del Comune.

«La situazione è sotto controllo – dice il sindaco Cavallin – Voglio tranquillizzare tutti, in particolare i genitori dei bambini della scuola materna Malnati, alcuni dei quali sono andati a ritirare i figli a scuola. Non c’è alcun pericolo, i Vigili del fuoco stanno lavorando e il fumo non sta scendendo verso l’abitato».

Per precauzione, d’accordo con carabinieri e Prefettura è stata chiusa la strada verso Frascarolo.

Inoltre, si è deciso di spostare l’uscita dei bambini delle scuole elementari Ferrarin, utilizzando l’uscita delle scuole medie, in quanto l’elicottero dei Vigili del fuoco manovra sul campo di via Andreaoli per il rifornimento d’acqua: «Una precauzione per non intralciare il lavoro dei soccorritori e per evitare a genitori e bambini la polvere ed eventuali detriti sollevati dalle pale dell’elicottero».

Il sindaco, con i responsabili di Prefettura, Vigili del fuoco e Carabinieri sta seguendo la situazione ad un tavolo di coordinamento che si riunirà nuovamente nel pomeriggio alle 16.30 in Comune per organizzare il monitoraggio notturno della zona interessata dall’incendio.

(articolo aggiornato alle 12.20)