La Corriera della musica arriva in Valceresio

Il palco itinerante della Corriera della Musica arriva a Bisuschio, tappa finale del tour della Curiera organizzato in collaborazione con Giovani di Valore.

Sabato 13 ottobre dalle 9 alle 12 all’Isis Valceresio si parlerà con gli studenti della musica come lavoro, con Tino Silvestri, manager musicale e già direttore di Warner music, e Leonardo Monteiro, finalista a San Remo giovani e prossimo a pubblicare il suo primo album.

Nel pomeriggio l’iniziativa prosegue con un festa: dalle 18 al parcheggio di Villa Cicogna Mozzoni, si potrà cenare allo stand gastronomico curato dalla Pro Loco Bisuschio, mentre i DeLorean Cover Band, l’orchestra dell’ISIS Valceresio ed Elisa e Alice si esibiranno sul palco montato sopra la curiera.

Tutti i concerti sono stati organizzati grazie con la collaborazione di Intrecci Teatrali.

Per tutta la durata dell’evento sarà presente l’Infopoint del progetto Giovani di Valore per spiegare le opportunità professionali del territorio e i corsi per lo sviluppo di talenti.