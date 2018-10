La nuova veste grafica del Circolo Quarto Stato

La condivisione, la cultura, la militanza, la musica ma naturalmente anche la birra e la buona cucina. C’è tutto questo nella nuova grafica che il Circolo Quarto Stato ha scelto per celebrare il suo settimo anno di vita compiuto.

Con una bella scelta, il circolo della Casa del Popolo di Cardano al Campo ha deciso di affidare l’operazione-grafica ad un concorso, un modo per premiare le idee. Ha vinto la grafica creata da Giacomo Broggini di Albizzate, che ha appunto sintetizzato i vari elementi intorno alla stella che sembra richiamare la militanza del circolo. Della commissione facevano parte persone del circolo e il vignettista e street artist Rouge.

Riconoscimenti e premio anche per il secondo e terzo classificato, rispettivamente Erika Baggini (con le braccia incrociate che sanno di vecchi simboli cooperativi) e Stefano Moalli (che allude ai personaggi del celebre quadro del Quarto Stato). I nomi – e le magliette con la grafica di Broggini – sono stati svelati nel corso della prima delle due serate di compleanno del circolo, che hanno visto un momento dedicato al Sessantotto e due diversi concerti.

Con il ricavato delle due serate – qui trovate un album di foto firmate da Jazz Pagano – il circolo ha deciso poi di “sostenere il progetto e il viaggio di Mediterranea Saving Humans“, che vuole mettere in mare una nave battente italiana, per il soccorso dei migranti nel Mediterraneo centrale.