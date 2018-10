Laboratorio di Halloween in biblioteca

Apertura straordinaria nel pomeriggio di sabato 27 ottobre per la Biblioteca di Caravate che aspetta i bambini nella sua sede al civico 24 di via XXV Aprile, alle ore 15, per un laboratorio in attesa della notte delle streghe.

E a seguire, per evitare “scherzetti”, qualche “dolcetto” da gustare tutti insieme per merenda.

La prenotazione all’evento è necessaria telefonando allo 0332601124 – 3296477237 oppure scrivendo a biblioteca.caravate@gmail.com