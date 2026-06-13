Scontro tra due auto a Caravate sulla Sp1: coinvolti due uomini

Incidente stradale nel pomeriggio di oggi, venerdì 13 giugno, a Caravate. L’allarme è scattato alle 15.24 lungo la Sp1v dove per cause in corso di accertamento si sono scontrate due automobili. Secondo quanto comunicato da Areu, nell’incidente sono rimaste coinvolte due persone, un uomo di 27 anni e un uomo di 74 anni.

Galleria fotografica Scontro tra due auto a Caravate 4 di 6

Sul posto ambulanza e carabinieri

La centrale operativa ha inviato sul luogo dell’incidente un’ambulanza della Croce Rossa di Gavirate in codice giallo. Allertati anche i carabinieri della Compagnia di Luino, chiamati a ricostruire la dinamica dell’accaduto. Al momento non sono disponibili ulteriori informazioni sulle condizioni delle persone coinvolte.