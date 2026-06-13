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Scontro tra due auto a Caravate sulla Sp1: coinvolti due uomini

Secondo quanto comunicato da Areu, nell'incidente sono rimaste coinvolte due persone, un uomo di 27 anni e un uomo di 74 anni. Entrambi fuori pericolo di vita

Generico 08 Jun 2026

Incidente stradale nel pomeriggio di oggi, venerdì 13 giugno, a Caravate. L’allarme è scattato alle 15.24 lungo la Sp1v dove per cause in corso di accertamento si sono scontrate due automobili. Secondo quanto comunicato da Areu, nell’incidente sono rimaste coinvolte due persone, un uomo di 27 anni e un uomo di 74 anni.

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Scontro tra due auto a Caravate 4 di 6
Incidente Caravate 13 giugno 2026
Incidente Caravate 13 giugno 2026
Incidente Caravate 13 giugno 2026
Incidente Caravate 13 giugno 2026

Sul posto ambulanza e carabinieri

La centrale operativa ha inviato sul luogo dell’incidente un’ambulanza della Croce Rossa di Gavirate in codice giallo. Allertati anche i carabinieri della Compagnia di Luino, chiamati a ricostruire la dinamica dell’accaduto. Al momento non sono disponibili ulteriori informazioni sulle condizioni delle persone coinvolte.

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Pubblicato il 13 Giugno 2026
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Incidente Caravate 13 giugno 2026
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