L’arte del Teatro Kamishibai in un workshop

Arriva dal lontano oriente ma sa comunicare con straordinaria immediatezza a ogni tipo di pubblico: è il teatro Kamishibai cui è dedicato lo speciale workshop che partirà il prossimo 10 novembre, a cura di Chicco Colombo.

Il Teatro Kamishibai, di tradizione giapponese, si serve di un piccolo teatrino di carta per raccontare storie a spettatori nei luoghi più diversi, anche e soprattutto non teatrali. Ne fa buon uso da anni Chicco Colombo, fondatore di ArTeatro e conduttore di questo corso rivolto a genitori, insegnanti, educatori, teatranti o comunque adulti interessati.

L’obbiettivo del workshop è conoscere il Teatro Kamishibai e la sua magia nel raccontare, con parole e immagini, qualunque storia.

I partecipanti potranno realizzare le loro storie usando immagini, suoni e altri linguaggi per poi rappresentarle.

Il percorso è composto da tre incontri: tutti di sabato (10-17-24 novembre), al mattino, dalle ore 10 a mezzogiorno, negli spazi di Futuro Anteriore, in via Speri della Chiesa, a due passi dalla libreria Potere ai bambini, promotrice dell’iniziativa.

Per info costi e prenotazioni contattare la libreria scrivendo a info@potereaibambini.it oppure 03321692199.