“Io leggo perché” regala libri a 110 scuole varesine

Sprint finale per “Io leggo perché”, la maratona di solidarietà a favore delle biblioteche scolastiche promossa da Aie (Associazione italiana editori) per regalare alle scuole il doppio dei libri donati dai cittadini tra il 20 e il 28 ottobre.

C’è ancora tempo fino a domenica quindi per recarsi in una delle 27 librerie della provincia di Varese (qui l’elenco completo) che hanno aderito all’iniziativa gemellandosi con le scuole di ogni ordine e grado iscritte alla manifestazione. Dalle materne alle superiori, pubbliche o paritarie, quest’anno sono 110 le scuole varesine che partecipano a “Io leggo perché” (elenco completo): il 70% in più rispetto allo scorso anno.

COME PARTECIPARE

Sino a domenica 28 ottobre chiunque può recarsi in una delle librerie aderenti all’iniziativa per scegliere un libro, acquistarlo e donarlo a una scuola gemellata con la libreria stessa, scegliendo un titolo che ritengono immancabile in una biblioteca scolastica tra quelli suggeriti dagli istituti e disponibile in libreria, oppure in base alle proprie preferenze.

Dopo la campagna donazioni, “Io leggo perché” prevede il ritiro dei libri donati dai cittadini, relativa consegna alle scuole e l’assegnazione, con il supporto di SIAE, di 10 buoni da 1500 euro per l’acquisto di libri alle scuole vincitrici del concorso 2018. Successivamente gli Editori aggiungeranno ai volumi donati altri 100.000 mila libri da distribuire a marzo 2019 alle biblioteche scolastiche che ne faranno richiesta attraverso il portale, e in base al numero di libri donati.

EVENTI

Ad accompagnare le donazioni, scuole e librerie promuovono eventi ed iniziative gratuite a marchio “Io leggo perché”:

“Io leggo perché leggere dà potere ai bambini”

Giovedì 25 ottobre dalle ore 15.30 presso la libreria Potere ai bambini di via Robbioni 39. I piccoli lettori che vorranno donare un libro alla propria scuola nel corso del pomeriggio avranno la possibilità di ricevere un piccolo regalo e di ascoltare tante storie con le letture animate dalle libraie.

“Novels, Movies & Finger Food”

Sabato 27 ottobre dalle ore 15:00 alle 19:00 presso la libreria Feltrinelli di corso Moro 3

Gli allievi del collegio De Filippi presenteranno tante storie, dai grandi romanzi alle loro trasposizioni cinematografiche, proiettando i video in cui gli stessi ragazzi mostreranno come preparare finger food ideati ed abbinati alle storie presentate. Con gustosa dimostrazione pratica in diretta, da gustare sfogliando libri.