Magrini: “Avremo una lista ma non indicheremo un presidente”

La sua assenza alla presentazione del candidato del centro destra Emanuele Antonelli si era fatta notare. E ora, a 24 ore da quella presentazione, Marco Magrini annuncia che non sarà in quella coalizione. Lo fa con una lettera in cui spiega che la sua lista ci sarà ma che non verrà indicato nessun candidato alla presidenza. Eccola integralmente

Al fine di un chiarimento della propria posizione nell’ambito della prossima competizione elettorale per il rinnovo del Consiglio Provinciale, Esperienza Civica riconferma che in tale circostanza presenterà una propria Lista da sottoporre ai propri amministratori/elettori ma non darà indicazioni puntuali sulla figura del Presidente, lasciando agli elettori stessi la libertà di giudizio nell’ambito di una propria valutazione sulle caratteristiche del candidato, contenuti di programma, sensibilità nei confronti dei piccoli e medi comuni, vicinanza al pensiero civico, sensibilità ai problemi del Territorio e possibilità di trasmissione dei problemi stessi ai livelli amministrativi superiori. Esperienza Civica, in fase preparatoria delle consultazioni stesse, aveva operato nell’ottica di agevolare delle soluzioni che, pur nella difficoltà di diversa natura che affliggono l’Ente , raggiungessero il comune obbiettivo di privilegiare le necessità del Territorio e dei suoi Amministratori rispetto ad altre , seppur legittime, esigenze di tipo politico. Ciò non voleva sicuramente negare il valore e il primato della politica,anzi, ma voleva solo fornire l’interpretazione di un momento particolare nel quale l’ente Provincia sempre di più deve interpretare il suo ruolo di anello di congiunzione fra gli Amministri Locali e gli Enti di livello superiore, pur dovendo avvalersi di una struttura di governo figlia di una legge elettorale che la relega al rango di 2° livello (e che speriamo possa essere presto rivista) e a una carenza di mezzi finanziari, figlia di una inaccettabile sottostima dell’importanza del suo ruolo . In tale ottica avevamo proposto uno schema unitario che prevedesse un Presidente civico, espresso dal Territorio e che garantisse una “equa distanza “ fra le forze partitiche e civiche che lo avrebbero trasversalmente supportato . La nostra proposta non è stata condivisa ma Esperienza Civica non rinuncia per ciò a voler recitare il proprio ruolo di primario sensore delle necessità territoriali e di rappresentante degli Amministratori Locali della nostra provincia. Esperienza Civica non rinuncerà nel futuro a continuare l’azione, fin qui lodevolmente condotta dai propri Consiglieri in carica, di supporto agli Amministratori Locali e di stimolo , a tutti i livelli, alla soluzione dei loro problemi.